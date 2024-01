Cozman thumbon sërish Getoarin: Palaço

Që prej ditës që Cozman u largua nga grupi “Babastars”, nuk ka ndaluar së hedhuri kunja mbi këta të fundit.

Nga ana tjetër, në statusin e tij postuar së fundmi këngëtari Getoar Selimi duket se ka reaguar në mënyrë indirekte ndaj lajmeve të fundit për përçarjen e grupit.

“Në një botë plot më peshq, ji një peshkaqen”, shkruan ai.

I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Cozman i cili është kapur me gjuhën që Getoari zgjodhi për të dhënë mesazhin e tij.

“Kur U Bonet More Ju Me Fol E Me Shkrujt Anglisht…???? Kur Ju Kom Taku Per Se pari Her 2 Fjal Si Keni Dit… Palaco po i harroni gjerat”, shkruan Cozman.

Nga grupi Babastars, i cili është krijuar në vitin 2011 janë larguar edhe këngëtarë të njohur si Agon Amiga, Skivi etj. Gjatë kësaj kohe Getoar Selimi nuk kishte reaguar me asnjë deklaratë edhe pse grupi po përjeton krizë.