Ministrja jep ultimatumin: Kush abuzon me detyrën, do shkarkohet!

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, në një deklaratë për mediat paralajmëroi se do të pushohen të gjithë punonjësit, të cilët shpërdorojnë detyrën. Ajo bëri me dije se janë shkarkuar 12 punonjës së Hipotekës së Durrësit, dhe se do të merren masa ndëshkuese e po të jetë nevoja do të ndërtohet zyra nga e para.

Teksa vuri në dukje se është shkarkuar drejtori i Hipotekës së Durrësit, Ardian Iljazaj, ministrja paralajmëroi për një tërheqje vëmendje ndaj të gjithë drejtuesve, se nuk do të ketë më tolerime.

“Nisur nga denoncimi i bërë dje në mbrëmje për drejtuesin dhe dy punonjës të Hipotekës Durrës, menjëherë pas denoncimit është kryer verifikimi i rastit. Për shkelje të rënda në detyrë, është shkarkuar nga detyra regjistruesi i Zyrës Vendore Durrës dhe dy specalistë. Më duhet të theksoj se zyra e Durrësit kan qenë nën vëzhgim.

Si rezultat i këtij kontrolli janë shkarkuar nga detyra 12 punonjës, si dhe 2 punonjës kanë marrë paralajmërim për shkarkim. Një ekip nga Tirana do të kryejë një verifikim të thelluar. Do të largohen të gjithë punonjësit që shkelin detyrën. Nëse do të jetë e nevojshme, do të ndërtojmë nga e para të gjithë zyrën e Hipotekës së Durrësit.

Vetëm për vitin 2018, në të gjitha zyrat e Hipotekës janë marrë 273 masa disiplinore, të ardhura si rezultat i platformës së Bashkëqeverisjes nga ankesat e qytetarëve dhe inspektimeve të Task Forcës. Si ministre e Drejtësisë jam e vendosur të mos toleroj asnjë sjellje dhe punonjës që sillet si pronar i zyrave të shtetit. Po ashtu është shkarkuar edhe drejtori i burgut të Rrogozhinës dhe shefin e policisë. Të dy drejtuesit janë të pezulluar”, tha Gjonaj.