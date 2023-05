Berisha: Mëngjesi i 6 plaçkitjeve me maska, hajnat ikin të qetë, policia nuk i kap

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka komentuar grabitjet e ndodhura gjatë natës në vend. Me anë të një postimi në Facebook Berisha ka komentuar grabitjet e bizneseve në Lushnjë dhe në Tepelenë. Ish kryeministri shprehet se ky ishte mëngjesi i maskave, të cilat kryen gjashtë grabitje në vend.

Mengjes i maskave, apo i 6 plaçkitjeve me maska!

Te dashur miq, ky ishte mengjesi i maskave, nga ora 3 gjer ne ora 6 te mengjesit maskat me uniforme dhe pa uniforme kryen 6 plaçkitje. Keshtu, ne Tepelene rreth ores 03:00 te mengjesit maska me uniforme zbrazen plotesisht me plaçkitje nje supermarket, nje pastiçeri, nje bulmetore dhe dy banesa private. Ekipi i hajnave pas plaçkitjeve hoqi maskat por jo uniformen dhe u kthye ne detyre.

Po keshtu ne Lushnje, kater maska thyen dhe zbrazen nje argjentari. Pas plaçkitjes hajnat hoqen maskat u larguan te qete, dy prej tyre u nisen per Tirane per t’ju dhuruar dy ministrave per hanemet dhe nje ministreshe gjerdane dhe byzylyket e qendisur me brilante dhe flori.



Gazetaret pyeten ministrin Lleshaj per 6 plaçkitjet ne mengjesin e maskave. Ai dha pergjigjen standarte: per vjedhjet, vrasjet, krimet nuk pergjigjet ministri por pergjigjet policia. Prandaj shkoni pyesni policine. Ministri pergjigjet vetem per vetedorezimet si ajo e Eskobarit dhe pike!?!? sb