Holanda: Hyni në BE kur të kapni peshqit e mëdhenj të krimit e korrupsionit

"Holanda është e angazhuar për perspektivën europiane ama në bazë të progresit të dukshëm dhe konkret". Deklarata vjen pas arrestimit te Klement Balilit qe mesa duket nuk mjafton per te bindur vendet e BE ne lidhje me luften ndaj krimit ne Shqiperi.

Deklarata u be nga ministri i Jashtëm i Mbretërisë së Holandës, Stef Blok i cili mesazhin nxites per luften ndaj krimit e përsëriti disa herë në konferencën për shtyp që u mbajt në ambientet e ministrisë së Jashtme me homologun ende në detyrë, Ditmir Bushati.

Kryediplomati holandez ndodhet sot në Tiranë për një vizitë zyrtare.

"Ne jemi të angazhuar për perspektivën europiane ama në bazë të progresit të dukshëm dhe konkret. Është i njëjti mesazh që u kam dhënë vendeve aspiruese.

Është logjike që unë të përdor të njëjtat kritere edhe për shtetet aktuale inspiruese për në BE. Jemi shumë të përkushtuar që ta ndihmojmë Shqipërinë që të bëjë progres. Duam që nga secili vend aspirues të arrijmë më tej."

Ministri Holandez kerkoi edhe dekurajimin e migrimit dhe nënvizoi luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit

"Është e rëndëishme të ruhet fokusi tek konsolidimi i reformave shtesë për tu ruajtur fokusin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Duhen dekurajuar njerëzit për të emigruar në azil. Orvatjet e tyre do të jenë të pafrytshme. Po punojmë së bashku për të luftuar këtë dukuri".