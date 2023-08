Doni të shkoni në SHBA? Ja çfarë planifikon Presidenti Trump për punëtorët e kualifikuar

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump tha të premten se planifikon ndryshime në programin H-1B që jep viza të përkohshme për profesione e specialitete si teknologjia apo mjekësia, por administrata e tij tha më vonë se ai i referohej ndryshimeve që u propozuan vitin e kaluar.

"Bartësit e H1-B në Shtetet e Bashkuara mund të sigurohen se ndryshimet po vijnë së shpejti, të cilat do të sjellin thjeshtësi dhe siguri për qëndrimin tuaj, duke përfshirë një rrugë të mundshme për nënshtetësinë", tha Trump në Twitter. "Ne duam të inkurajojmë njerëz të talentuar dhe shumë të aftë për të ndjekur mundësitë e karrierës në SHBA".

Ishte e paqartë se çfarë do të thoshte Trump me një “rrugë të mundshme drejt shtetësisë” për mbajtësit e vizave H-1B, të cilët tashmë kanë të drejtë të sponsorizohen nga punëdhënësit për qëndrim të përhershëm ligjor, gjë që do t’i bënte ata të mundshëm për të qenë qytetarë të SHBA-së.

Kur u pyet rreth shkrimit të Trump, zëdhënësi i Shteteve të Bashkuara për Shtetësinë dhe Imigracionin, Michael Bars dha një deklaratë në lidhje me një propozim zyrtar në dhjetor për ndryshimet në procesin e H-1B, të cilat ka gjasa të bëhen përfundimtare më vonë këtë vit.

Propozimi është projektuar të rritet me 5.340, ose 16 për qind, numri i përfituesve të H-1B që mbajnë diploma të avancuara nga universitetet amerikane. Gjithashtu do të ristrukturojë procesin e aplikimit me një sistem të ri elektronik regjistrimi.

“Këto ndryshime rregullative të propozuara do të ndihmonin që më shumë punëtorë, më të mirë dhe më të spikatur, nga e gjithë bota, të vinin në Amerikë nën programin H-1B”, tha Bars.