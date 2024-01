Gjendet e pajetë modelja që mori pjesë në videoklipin e Majk

Pavarësisht se klipi i këngëtarit u publikua më 30 nëntor është e dukshme se, realizimi i tij është bërë muaj më parë, kur temperaturat ishin të larta.

Media serbe “telegraf.rs” shkruan se, 25-vjecarja me origjinë afrikano-serbe ka patur një gjendje të rënduar mendore, por arsyeja e veprimit të saj nuk është konfirmuar. Sipas mediave nuk është gjetur asnjë letër apo shenjë depresioni nga prindërit e saj.

Nëna e saj, Anne Marie Alves-Çurçiç bëri një shkrim rreth 3 muaj para vdekjes së të bijës për të hapur një fushatë për të gjithë të prekurit nga depresioni.

Marija u gjet e vdekur në apartamentin e saj, ku jetonte me qira në Beograd. Ajo kishte hipur sipër një karrige dhe u var me litar. Ajo ishte imazhi i shumë prej klubeve të natës, si dhe modele në disa reklama për marka të ndryshme. Marija kishte studiuar për Marrëdhënie me Publikun dhe ishte gazetare.

Mendohet se Majk e vonoi publikimin e projektit në nder të së ndjerës.