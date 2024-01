Rëndohet situata në Pukë, vetëm një borëpastrues

Situata e dites se sotme ne territorin e bashkise Puke eshte renduar nga reshjet e dendura te bores dhe temperature te uleta deri ne- 7 grade, trashesia e bores arrin deri 70 cm

Qyteti Puke

Gjate dites se sotme vazhdon te kete reshje te dendura bore, temperatura -7 grade , Energjia eshte pa nderprerje, Shkollat nuk vijojne mesimin, eshte nderprere, Probleme shendetesore nuk jane raportuar. Rruget lokale jane hapura pjeserisht te qarkullueshme. Po nderhyhet ne menyre periodike per pastrimin e tyre, trashesia e bores ne qytet kalon 70 cm.

Njesia Administrative Gjegjan

Shkollat nuk jane te hapura eshte pezulluar mesimi . Energji nuk ka patur pa nderprerje. Probleme shendetesore nuk jane raportuar rruget rurale te kesaj njesie jane te bllokuara. Po punohet me nje mjet fadrome ne rruget e kesaj njesie. Njesia Administrative Qelez

Shkollat nuk jane te hapura, eshte pezulluar mesimi, energji ka pasur pa nderprerje. Probleme shendetesore nuk jane raportuar, Ne rrugen Qaf Qerreti – Qelez eshte angazhohet nje mjet Fadrome per pastrimin e rruges ku gjadites se djeshme dhe nates se mbremshme eshte hapur 3 here dhe bllokohet serish nga reshjet e dendura dhe ererat e forta. Rruget lokale te kesaj njesie jane te blokuara

4.Njesia Administrative Luf – Qerret

Shkollat nuk jane te hapura, eshte pezulluar mesimi , energji elektrike ka pasur nderprerje te herpashershme . Nuk raportohet probleme shendetsore. Rruget rurale te kesaj njesie jane bllokouara.

NjesiaAdministrative Rrape

Shkollat nuk jane hapur eshte pezulluar mesimi , energjia elektrike nuk ka pasur nderprerje, nuk ka pasur problem shendetesore, rruget rurale jane bllokuara. Reshjet e bores vijojne te dendura , temperaturat te uleta.

Bashkia Puke ka ne dispozicion nje fadrome dhe nje boreprastrues per nderhyrje ne te gjitha rruget qe mund te kete bllokime dhe nje kamioncine per kriposjen e rrugeve. Aktualisht me nje borepastrues po mbahen nen kontroll rruget urbane te qytetit Puke dhe me një fadrome po nderhyhet ne rrugen Qaf –Qerreti – Qelez.