Klaudia Pepa tregon përse u nda nga Albi Nako

Ekuilibri mes jetes private dhe asaj publike duket se eshte ajo qe balerina e njohur Klaudia Pepa ka kerkuar gjithnje...edhe ne raportin me Albi Nakon.

Në një intervistë për revistën “Class”, balerina e njohur shqiptare ka rrëfyer për jetën private pas divorcit nga koreografi Albi Nako.

Klaudia u shpreh se është ende në pritje të dashurisë, ndërsa pret që mashkulli i zemrës të jetë i ndjeshëm dhe të dijë të jetojë me jetën e saj private dhe publike si personazh i njohur i ekranit. Akoma jo, por….po e pre (qesh).

Duhet të jetë një person i gatshëm të jetojë me jetën time private, por edhe me atë publike. Dhe për ta bërë këtë duhet të jetë i kënaqur me jetën e tij. Inteligjent, i fortë. Njeri i aftë dhe i ndjeshëm”