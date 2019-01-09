Gjuetari bën gabimin e jetës, i merr jetën të birit në vend të drerit
9 Janar 2019
Një gjuetar nga Rusia qëlloi për vdekje djalin e tij 18-vjeçar, të cilin e ngatërroi me një dre.
Në një shkretëtirë me dëborë, prej larg ai mendoi se pa një dre dhe e shënjestroi armën drejt tij.
Iu afrua për të parë nëse kishte qëlluar ndonjë kashtë dhe u trondit kur pa të shtrirë djalin e tij.
18-vjeçari ndërroi menjëherë jetë. Babai është dërguar në burg për vrasjen për shkak të neglizhencës dhe mund të dënohen me të paktën 2 vite burg.