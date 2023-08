Mbyllën me dry universitetet e dolën në protestë, reagon i zemëruar Rama

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ditën e sotme në lidhje me protestën e studentëve e cila ka rinisur sërish.

Me anë të një statusi në rrjetet sociale Rama sulmon ato që ai quan “pengmarrës” të protestës dhe që e degjeneruan atë duke mbyllur me dhunë dyert e universitetit.

Postimi i plotë i kryeministrit:

Pengmarrësit që e degjeneruan protestën studentore në mbyllje dyersh me dhunë e në shfaqje rrugore të brutalitetit të injorancës, po përpiqen të dizinformojnë studentët lidhur me tarifat në bashkëpunim me disa fundërrina të universitetit! Askush të mos paguajë më shumë se 50%. /Lajmifundit.al