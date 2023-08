Zhvillim i papritur për ngjarjen në Laprakë, personi që goditi 17-vjecaren ende i lirë

Prokuroria derguar ne gjykate kërkesën për masë ku do të kërkojë për të riun arrest me burg. Ndërkohë pavarësisht kërkimeve të policisë ende nuk është bërë i mundur arrestimi i ekzekutorit.

Burime nga blutë konfirmuan së gjatë natës së të premtes janë bërë kontrolle në disa ambiente, ku kishte informacion se fshihej i riu, po pa mundur te kryejnë arrestimin e tij.

Policia dyshon se 19 vjeçari fshihet ne Tirane dhe kërkimet për të vazhdojnë. I vetmi që është arrestuar për ngjarjen është Ronald Muzhaqi , i cili dyshohet se është personi që ka ndihmuar autorin të largohet nga vendin i ngjarjes. Autori i krimit dhe Muzhaqi janë fiksuar nga kamerat e sigurisë duke u larguar sëbashku nga vendi i ngjarjes.

Policia ka marrë në pyetje disa persona të cilët kanë qenë brenda në makinën kur humbi jetën 17 vjeçarja. Ata kanë treguar se autori ka qëlluar nga pas dhe fillimisht ka marrë një plumb në kokë Griselda Gjikola, e cila ka humbur jeten në menjëhere.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Më pas 19 vjaçari ka qëlluar me dy plumba në shpatull dhe dore Erion Bengon. Ky i fundit deklaroi se konflikti me autorin e krimit kishte nisur 10 ditë më parë në një lokal, pasi ai kishte ngacmuar 17-vjeçaren. Ata janë konfliktuar fillmisht ne lokal, ku edhe e kanë qëlluar njeri-tjetrin me grushta. Bengo mohoi të ketë patur lidhje me Griseldën, duke sqaruar se e ka patur vetëm mikeshë.