Zbardhet urdhri i Nikollës, si do të procedohet me maturantët mbetës

Këtë të enjte është zbardhur urdhri i ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Lindita Nikolla, për datat e provimeve të maturës 2019.

Provimi për gjuhën e huaj do të jepet në datë 7 qershor 2019. Provimi për gjuhën shqipe dhe letërsinë në datë 12 qershor, provimi për lëndën e matematikës do të jepet në datë 17 qershor, ndërsa sa i takon lëndëve me zgjedhje do të jepen më datë 22 qershor.

Provimet e maturës 2019 do të nisin në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë e 30 minuta. Sa i takon vlerësimit, sipas urdhrit të ministres Nikolla, do të mbështetet në totalin e 60 pikëve.

Ato maturantë/kandidatë që do të rezultojnë mbetës në provimet e Maturës Shtetërore 2019, do t’i rijapin provimet në sesionin e dytë.

Bëhet gjithashtu me dije se institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, do të marrin nga shkolla listat e maturantëve mbetës të vitit shkollor 2018-2019 dhe brenda datës 5 qershor 2019, do t’i pasqyrojnë ato në sistemin elektronik Matura online. Lista e maturantëve mbetës më pas do të dërgohen në QSHA, në format të printuar dhe elektronik.

Në këtë udhëzim, maturantët mbetës njoftohen që të mos paraqiten në provimet e Maturës Shtetërore 2019 pa likuiduar më parë provimet e klasës.