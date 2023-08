Drama në familjen mirditore s’ka të mbaruar, babai i Griseldës kishte ndërruar jetë pak muaj më parë

Vrasja e mbrëmshme në Laprakë ka tronditur mbarë opinionin publik. Nga atentati ka humbur jetën 17-vjecarja Griselda Gjikolaj.

Ajo humbi jetën pas një atentati mbrëmjen e djeshme në Laprakë ku u plagos edhe i dashuri i saj Erind Benga, 23 vjeç.

Vëllai binjak me Griseldën, Oktavio Gjikolaj i ka prekur të gjithë dedikim plot dhimbje për humbjen e motrës së tij. Mësohet se drama në familjen mirditore është edhe më e madhe pasi vetëm pak muaj më parë ata kishin humbur edhe babain e tyre.

"Nuk prisja që tkisha një humbje tjetër aq të thell,mendova që do kalonim një jet plotgëzime dhe tani mle vtm disa kujtime që më marrin frymën dal ngadal, ishte bot me vete per mu dhe do mbetesh plag ne zemer perjet u prefsh ne paqe dashuria ime motra ime te du pafundesisht."-shkruan vëllai. /Lajmifundit.al