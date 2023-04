2018 'ogurzezë' për ekzekutimin e të rinjëve shqiptarë, ngjarjet

Vdekje misterioze, sulme, dhunë etj. Janë disa nga rastet të cilat duket se kanë troditur Shqipërinë, ne vitin 2018.

Shumica e sulmeve duket se kane ndodhur nga të rinjtë shqiptare.

Rasti i fundit është ai i mbrëmjes së djeshme, ku mbeti e vrarë me armë zjarri e reja Briselda Gjikolaj dhe u plagos shtetasi Erjon Bengo.

Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin, i cili është 19-vjeç e banor i Laprakës.

Shkodër,

Shkoder, në vetëm dy muaj, atje kanë ndodhur vrasje të shumta të tipit mafioze, autorët e të cilëve ende nuk janë arrestuar.

Flitet për dy familje që veprojnë në mënyrë mafioze në qytetin më të madh të veriut. Nga 6 vrasje, vetëm një është zbuluar, ndërsa mbetet mister edhe zhdukja e dy personave.

Por, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre dy muajve:

18 qershor - Pronari i një servisi në qytetin e Shkodrës u ekzekutua me një plumb në kokë. Mehdi Kavaja u gjet i vdekur në servis, ndërsa motivet dhe autorët nuk dihet.

15 korrik - Ish-efektivi i policisë Boran Bërçama u ekzekutua në makinën e tij. Gjatë të shtënave me armë, u vra edhe bashkëjetuesja e tij, Silvi Ndoci, ndërsa arriti të mbijetonte fëmija pak më shumë se 1 vjeç. 20 plumba të një arme zjarri automatike me silenciator janë zbrazur ndaj çiftit të të rinjve që ndodheshin brenda në automjetin tip “Benz” fare pranë shtëpisë së tyre. Motivet dhe autorët mbeten mister.

10 gusht - Mëngjesit e të premtes së asaj dite vritet me armë zjarri Fatbardh Lici, i cili u qëllua me armë teksa pinte kafen e mëngjesit në lagjen "Kiras". Ende nuk dihet publikisht motivet e vrasjes dhe as autorët.

23 gusht- Dy persona rezultojnë të zhdukur dhe ende nuk dihet asgjë për ta. Agron Mollaj dhe Gëzim Hysaj, dajë dhe nip, janë zhdukur pa gjurmë. Familja deklaron se nuk kanë konflikte, ndërsa ish-kryeministri Sali Berisha flet për pengmarrje mafioze. Gëzim Hysaj është babai i katër fëmijëve ndërsa Agron Mollaj është babai i tre fëmijëve.

27 gusht- Vritet me thikë Prendush Fusha, e vetmja ngjarje midis të tjerave që ka një autor dhe ka edhe motivet. Fusha u vra nga fqinj i tij Alfred Pëllumbi, pasi e kishte akuzuar atë për vjedhje.

1 shtator - Teksa kalëronte në rrethinat e qytetit të Shkodrës, biznesmeni Arjan Ferracaku u vra me disa plumba nga një person që i kishte ngritur pritë. Ndërsa flitet se ai mund të mos ketë qenë shënjestra, autorët dhe motivet e vërteta të krimit ende nuk dihet. Familja thotë se nuk ka pasur konflikt me askënd. /lajmifundit.al