LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lufta ‘Ballkanike’ për lëndë narkotike, ekzekutohet bossi i mafies në mes të Vjenës

Lajmifundit / 22 Dhjetor 2018, 18:52
Aktualitet

Një ekzekutim tipik mafioz ka tronditur Vjenën. Klanet mafioze ballkanike të kokainës e kanë kthyer një restorant në zemër të kryeqytetit austriak në “kasaphanë”.

Si pasojë e të shtënave me armë, ka mbetur i vrarë bosi i mafies malazeze Vladimir Roganovic, pjesë e “Kavacki Klan”, ndërsa një tjetër po lufton me vdekjen.


Bëhet me dije se tre ballkanas u takuan në qendër të Vjenës si “miq të mirë”. Ata hëngrën drekë në restorantin e njohur e të populluar nga turistët, “Zum figlmueller”.

Por në fund të drekës luksoze, teksa të tre po dilnin nga lokali, një prej tyre ka nxjerrë armën e zjarrit dhe ka qëlluar në kokë dy të tjerët që ishin me të.

Viktima është Vladimir Roganovic, pjesë e “Kavacki Klan”, nga Mali i Zi. Kurse i plagosuri në luftë me vdekjen është identifikuar si 22-vjeçari Stefan Vilotijevic nga Nikshiçi. Autori është ende i paidentifikuar.

Klani Kavacki është një grup mafioz nga Kotori, që ka hyrë në luftë kriminale me grupe tjera mafioze malazeze. Ata, janë të njohur në trafikun e drogës e pastrimin e parave. Kjo që ka ndodhur në mes të Vjenës është në vazhdën e luftës së klaneve mafioze për larje hesapesh e pazare droge, që deri tani ka shkaktuar 30 viktima

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion