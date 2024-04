Kjo është arsyeja përse fishkëllejmë kur kemi nevojë të urinojmë

Me siguri ja ka ndodhur disa herë kur ju keni qenë në siklet pasi ju shkohesh në banjo.

jithashtu ju ka ndodhur që edhe të filloni të kërceni, të fishkëlleni.



Përse në situata të tilla nuk qetësohemi?

Kur fshikëza na është e mbushur nuk ndihemi këndshëm dhe urgjentisht kemi nevojë ta zbrazim. Mirëpo, nuk jemi gjithmonë në situatë të volitshme për këtë gjë, transmeton Telegrafi.

Konflikti midis nevojës së tillë, të cilin e regjistron truri si dëshirë për aksionin e caktuar, dhe njohuria që rrethanat nuk janë në anën tonë dhe që nuk mund të bëjnë asgjë, shkakton një sërë lëvizjesh të ndryshme ritmike.

Në situata të tilla fillojmë të lëvizim, kërcejmë, këndojmë me zë të ulët, fishkëllejmë, qesim këmbët njërën mbi tjetrën… shpesh edhe në mënyrë të pavetëdijshme.

Mirëpo, me sjellje të tillë nuk do t’i ndihmojmë vetes – qetësia dhe gjakftohtësia vërtet do të na ndihmojnë që të qëndrojmë derisa të arrijmë deri te tualeti më i afërt.