Protesta/ Ngjela: Studentët nuk do tërhiqen

I ftuar në emisionin “Open” në Top Channel avokati Spartak Ngjela u shpreh se studentët kanë qëndruar të fortë dhe do vazhdojnë protestën e tyre. Ndërsa theksoi se artikulimi i tyre është më i qartë se kryeministri i cili vetëm shan dhe fyen.

“Këta janë kaq o janë idiotë, injorantë, o nuk marrin vesh nga poltika ose nuk duan të zmadhohet protesta e studentëve. Pse do hynin këta te studentët. Nuk dua masivitetin e studentëve sepse ju bënë dëm studentëve që u treguan më të aftë. Rama këtë kishte motiv. Mos kujto se janë pa konjeksion gjërat. Rama janë të LSI-së dhe PD-së. Rama ka më shumë krizën e të brendshmit, sesa të jashtmit. Çfarë do thonë të brendshmit. Ata thonë janë PD dhe LSI. Asnjë nuk i do studentët dhe vura re se studentët kanë artukuluar më mirë se kryeministri. Ky ka artikuluar më keq se të gjithë. Ata artikuluan më saktë, më qartë se ai. Rama kërkon të tallë dhe të fyejë. Studentët nuk do tërhiqen. Dija e tyre është zero, por janë ngritur për dije dhe kanë varfëri”, u shpreh Ngjela.