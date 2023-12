Këto janë zakonet e këqija të njerëzve inteligjentë

Çdo njeri ka të mirat dhe të këqijat e veta, kjo në bazë të individualitetit si dhe karakteristikave të përgjithshme. Më poshtë ju themi zakonet e këqija të njerëzve inteligjentë.

Janë të çrregullt

Të mbash të çrregullt vendin e punës, nuk do të thotë që je njeriu më i keq në botë. Falë një studimi të bërë në Universitetin e Minesotës mund të themi se ata që rrethohen nga rrëmuja kanë objektiva të qarta dhe duan t’i arrijnë ato, para se të rregullojnë ambientin ku punojnë. Dinë si të ndajnë gjërat e rëndësishme nga ato pa vlerë.

Të paedukuar

Të gjithë ata që të kanë thënë se fjalori duhet limituar mund t’i çosh në ………, sepse pas çdo fjale jo të hijshme ka shenja për një njohje më të detajuar të gjuhës. Të paktën kështu thotë një studim i kryer në Marist College në SHBA.

Vonohen

Një nga karakteristikat kryesore të personave inteligjentë është optimizmi, ndaj dhe shpesh ngecin në trafik e kështu vonohen, sepse ata kanë menduar që nuk do të ketë trafik. Kështu që para se të vendosni të bëni plane me ta bëni llogaritë dhe me vonesat.