“Jam në pritje të ëmbël”, Enca "pranon" lajmin e shtatzënisë

Këngëtarja shqiptare Enca Haxhia publikoi ditën e sotme një imazh në “Instagram”, ku shfaqte emoji-n e një femre shtatzënë!

Të gjithë ngritën dyshimet se këngëtarja e hitit “Kujt Po i Han” është në pritje të ëmbël dhe zgjodhi këtë mënyë për t’ia treguar fansave të saj.

Por a është Enca në të vërtetë shtatzënë?!

Këngëtarja zgjodhi që të pranojë lajmin e bukur me fansat duke konfirmuar se ishte në pritje të ëmbël. Por pa humbur shumë kohë, ajo tregoi se nuk ishte as vajzë e as djalë, por është në pritje të një balade!

“Faleminderit të gjithëve për mesazhet e bukura. Jam në një pritje të ëmbël, por nuk është as vajzë e as djalë. Këtë pritje të ëmbël do e bëjmë bashkë sepse është një baladë, që mezi pres ta ndaj me ju. Në fillim të 2019-ës, do e nisim mbarë bashkë! Atë që po pres e kam në studio, jo në stomak” – shpjegoi Enca Haxhia.

Mezi presim ta dëgjojmë se ç’po gatuan Enca, në studio!