Rruga më e rrezikshme në botë pritet të bëhet atraksion turistik

Një rrugë malore mes provincave Trabzon dhe Bayburt në verilindje të Turqisë, e cila është cilësuar si "rruga më e rrezikshme në botë", do të jetë atraksion turistik për të apasionuarit pas natyrës.E zgjedhur para tri viteve si "rruga më e rrezikshme në botë" nga faqja e internetit www.dangerousroads.org e cila bën promovimin e rrugëve të rrezikshme dhe të vështira në botë, Lakorja Dereba?? lidh provincat Trabzon dhe Bayburt përmes Malit So?anl?, distancën më të shkurtër mes tyre, në lartësi prej 3.500 metrash



Me 13 kthesa të mprehta, Lakorja Dereba?? vende-vende thuhet të jetë madje më e rrezikshme se e ashtuquajtura “rruga e vdekjes” në Bolivi, duke shkaktuar vështirësi për ngasësit e automjeteve.

Rruga në fjalë për herë të parë është ndërtuar gjatë pushtimit rus në vitin 1914 me angazhimin në punë të popullatës vendase.

Për shkak se ndodhet në rajonin e Detit të Zi, Lakorja Dereba?? karakterizohet me prani të shpeshtë të mjegullës, reshjeve, rrëshqitjes së dheu dhe borës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Për shkak të reshjeve të borës, transporti në këtë rrugë ndërpritet për gjashtë muaj të vitit.

Duke folur për Anadolu Agency (AA), drejtori provincial i Kulturës dhe Turizmit, Ali Ayvazo?lu, tha se Lakorja Dereba?? në çdo periudhë shkakton vështirësi për ngasësit e automjeteve.

"Rruga këtu ka hyrë në listën e rrugëve të vështira në botë. Udhëtimi në këtë rajon shkakton një adrenalinë të veçantë", theksoi Ayvazo?lu.

"Me rrjedhat, natyrën e gjelbër dhe ajrin e pastër, ata që udhëtojnë në këtë rrugë përballen me peizazh që nuk ngopesh duke e shikuar. Për këtë arsye, ne jemi duke punuar që rajoni të jetë pjesë e turizmit. Ne duam që vizitorët vendas dhe të huaj të njihen me atraktivitetin e rrugës së rrezikshme", shtoi Ayvazo?lu.

Duke folur për aktivitetet turistike në rajon, ai tha se planifikojnë të organizojnë gara në 'off-road' dhe alpinizëm.

"Qëllimi ynë është të ofrojmë mundësi edhe për aktivitetet e turizmit alternativ në rajonin tonë të njohur me bukuritë natyrore. Mendoj se ky rajon, i cili gjendet në itinerarin e rrugës që shpie në Uzungöl, që njihet botërisht, në të ardhmen do të ketë një pozitë të rëndësishme", përfundoi Ayvazo?lu.