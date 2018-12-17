Protesta masive/ Rama reagon sërish
Teksa protesta vazhdon para Kryeministrisë, Rama ka gjetur mënyrën për të injoruar studentët e vërtetë duke u marrë me ata të politizuar.
Ai ka bërë një postim në Instagram, ku shkruan:
Sharrat e Doktorreshës dhe britmat në gjumë të Artistit, e gjymtuan si s’ka më keq protestën tuaj! Por unë dhe ju që s’jeni më aty, jo vetëm që s’do t’i lemë pa adresuar ato 8 pika, po do të bëjmë shumë më shumë se aq SE BASHKU
Ditët po na ikin shpejt e festat po vijnë, prandaj mos rrini po dukuni dhe t’ia nisim punës me #Dialog#Bashkëpunim #Këmbëngulje për Universitetin