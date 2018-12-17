Deputeti hedh akuza të rënda/ Vetting me standarde të dyfishta
Kreu i grupit parlamentar i LSI-së, Petrit Vasili, ka thënë sot se vettingu është zhvilluar me standarde të dyfishta.
Në një postim në rrjete sociale, ku ka publikuar qëndrimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Vasili shkruan se vettingu ka qenë i gjymtuar vetëm te hetimi i pasurisë.
“Komiteti Shqiptar i Helsinkit flet qarte, qe vetingu ka vepruar edhe me standarte te dyfishta. Shpesh vleresimi ka qene i gjymtuar e i bazuar vetem te kontrolli i pasurise.”- shprehet ai.
Deputeti i LSI-së thekson se gjatë këtij procesi nuk janë marrë në shqyrtim integriteti dhe vlerësimi i figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve.
“Shpesh jane lene menjane dy elemente thelbesore te integritetit te gjyqtareve e prokuroreve, qe jane vleresimi i figures dhe ai profesional.”- shkruan kreu i grupit të LSI-së në parlament.