Deputeti hedh akuza të rënda/ Vetting me standarde të dyfishta

Lajmifundit / 17 Dhjetor 2018, 18:35
Kreu i grupit parlamentar i LSI-së, Petrit Vasili, ka thënë sot se vettingu është zhvilluar me standarde të dyfishta.

Në një postim në rrjete sociale, ku ka publikuar qëndrimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Vasili shkruan se vettingu ka qenë i gjymtuar vetëm te hetimi i pasurisë.

“Komiteti Shqiptar i Helsinkit flet qarte, qe vetingu ka vepruar edhe me standarte te dyfishta. Shpesh vleresimi ka qene i gjymtuar e i bazuar vetem te kontrolli i pasurise.”- shprehet ai.

Deputeti i LSI-së thekson se gjatë këtij procesi nuk janë marrë në shqyrtim integriteti dhe vlerësimi i figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve.

“Shpesh jane lene menjane dy elemente thelbesore te integritetit te gjyqtareve e prokuroreve, qe jane vleresimi i figures dhe ai profesional.”- shkruan kreu i grupit të LSI-së në parlament.

