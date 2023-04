Albana Osmani tregon asetet me këtë selfie

Moderatorja simpatike Albana Osmani ka ndare me fansat e saj edhe nje tjeter foto selfie ku ve ne pah fizikun e saj te admirueshem.

E ndodhur ne nje ambient te mbyllur, me je veshje sportive, Albana ka realizuar kete foto te cilen e ka publikuar ne rrjetet sociale duke e ndare keshtu me fansat e saj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Moderatorja simpatike ka rene ne sy prej koesh per fizikun e saj per te cilin vitin e fundit eshte kujdesur shume me nje regjim te rregullt ne palester.