Dollarët “fluturojnë” në autostradë, shoferët braktisin makinat

Një shumë e konsiderueshëm dollarësh të shpërndara në autostradë ka cmendur trafikun në “East Rutherford” në periferi të Nju York-ut.

Në fakt nuk bëhet fjalë për një film por për një ngjarje të vërtete. Prerjet e ndryshme të dollarëve dolën nga kasaforta e një makine që u përfshi në një aksident.

Fill pasi panë dollarët në ajër, drejtuesit e mjeteve të tjera kanë zbritur dhe kanë nisur të bëjnë garë me njeri tjetrun, kush e kush të merrte sa më shumë para.

Ky moment shkaktoi një kaos të vërtete në trafik në këtë autostradë afër Neë York-ut.

Në rrjetet sociale ky moment është bërë teper viral në SHBA dhe më gjërë.

Biiiiiiiiiitchhhhhhhhhh RT @NickAmadorTV: No joke.... it’s SNOWING money! Accident involving a Brink truck on Route 3 in East Rutherford sends cash flying. ? ❄️ @ABC7NY pic.twitter.com/NZFEjAI29o