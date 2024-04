Ish-kreu i PD paralajmëron Bashën: Digj mandatet, ose drejtimin e PD-së do ta marrë një grup që do të rrëzojë Ramën

Ish-kreu i PD-së Kukës, Ibsen Elezi i ftuar në studion e lajmeve në Fax News është shprehur se deputetët demokratë duhet të dorëzojnë mandatet para datës 8 dhjetor.

Elezi ka theksuar se nëse Basha nuk i drejton deputetët drejt kësaj lëvizjeje, atëherë PD-ja do të drejtohet nga një grup që do të rrëzojë Ramën në 8 dhjetor dhe më vonë do të bëjë riorganizimin e Partisë.

“Kjo parti nuk është e bashkuar kur bashkohen tre katër krerë. Është e turpshme që 40 deputetë të mos dorëzojnë mandatet me 29 tetor. Kjo duhet të shërbejë si ultimatum për Bashën.

Nëse ai nuk i drejton deputetët drejt djegies së mandateve, atëherë drejtimin e PD-së do ta marrë një grup që do të rrëzoj Ramën me 8 dhjetor dhe do të bëjë riorganizimin e partisë më tej”, u shpreh Elez