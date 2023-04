Fansat akuzojnë Nicki Minaj se i vodhi të dashurin baristes

Lidhja e re Nicki Minaj me Keneth Petty, një kriminel i arrestuar për përdhunim dhe vrasje, ka qënë një ngjarjet më të përfolura në rrjete sociale.

Fansat po akuzojnë reperen e famshme se i ka vjedhur të dashurin baristes me emrin Noelle. E gjitha kjo erdhi pasi Noelle komentoi në një prej fotove të saj duke shkruar: “S’kam asnjë problem me të, por ajo u ngatërrua me burrin tim, që jetonte me mua. Si ndodhi që ai thjesht u zgjua dhe filloi të dilte me një repere… Unë e di që ajo është repere e famshme dhe e ngacmojnë gjithë kohën, por nuk e prisja nga burri im… Ai ishte i imi, tani është i asaj!”