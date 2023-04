Skandali te Unaza, Manjani: Largimi i qeverisë është pak

Pas skandalit me kompaninë Dunwell Haberman, e cila fitoi lotin e parë prej 18 milionë eurove për rindërtimin e Unazës përmes falsifikimit, si dhe 11 milionë të tjera nga tenderi me OST, ka reaguar ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani.

Përmes një postimi në ‘Facebook’, Manjani ka sulmuar qeverinë ‘Rama’, ndërsa shton se kësaj kompanie iu dhanë para nga taksat e shqiptarëve. Po ashtu ai shtoi se largimi nga pushteti është shumë pak.

Postimi i plotë:

I dhanë me tender 18+11 milionë euro pa kriter e pa ligj, një firme që zyrtarisht ishte pa din e pa iman. I dhanë para nga taksat tona me arrogancë spektakolare, megjithëse dihej që firma nuk kishte asnjë mundësi ligjore ti fitonte ato kontrata me të drejtë.

Tani thonë “s’kemi faj se nuk e dinim që një sportelist spitali nuk kishte përvojë në ndërtim infrastrukture”. Ca më keq akoma të gjithë “fajin” e paska patur noterja që ka vërtetuar përkthimin e një dokumenti, por jo vërtetësinë e përmbajtjes së tij.

Nëse gjendet ndonjë budalla që ende e ha këtë gomarllëk logjikë, ta kenë hallall pushtetin!

Përndryshe largimi nga pushteti është shumë pak. Kjo, shkurt e thjeshtë quhet: hajni!