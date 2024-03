Mourinho kërkon një mbrojtës

Manchester United pritet të bëjë përforcime në mbrojtje gjatë janarit. Jose Mourinho edhe gjatë verës kishte kërkuar ta përforconte repartin e mbrojtjes, që mbetet pika më e dobët e Manchester United.

Por duket se drejtuesit e klubit me në krye Ed Woodward, janë bindur se në janar është e domosdoshme për të bërë një ndërhyrje për të përforcuar këtë repart. The Sun raporton që dëshira e madhe e Mourinhos është mbrojtësi i Tottenham, Toby Alderweireld për të cilin do të bëjë një ofertë gjatë janarit.

Belgu nuk është zgjidhja e parë e trajnerit Mauricio Pocchettino, prandaj edhe vetë lojtari do të pëlqente të transferohej në një ekip ku i garantohet se do të jetë titullar.