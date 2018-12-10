LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Biseda e studentëve nismëtarë të protestës: Kemi frikë të flasim...

Lajmifundit / 10 Dhjetor 2018, 22:45
Aktualitet

Studentët e parë që u çuan në protestë kundër tarifës së provimeve të bartura ishin ata të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Arkitekturës dhe Urbanistikës.
Në një lidhje të drejtpërdrejt me emisionin “Open” , gazetarja e Top Channel, Rudina Muça deklaroi se studentët nuk kanë pranuar të flasin për emisionin, pasi kanë frikë nga ndikimi politik.

“Studentët, prej 6 ditësh i kanë bërë të ditura këto gjëra dhe thanë se do të vazhdojnë me protestën. Ata thanë se nëse bien në sy, kjo mund të ketë pasoja të rënda për ata nga politika”, tregoi gazetarja.

Sipas saj, studentët kishin frikë të flisnin për kushtet dhe kërkesat e tyre.

“Thanë se janë pak dhe kur je pak në numër bëhet shumë më e lehtë që të të sulmojnë. Njëri prej tyre tha se i duheshin 6.000 lekë në javë vetëm për projekte”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion