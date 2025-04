Sot nisin agjërimin besimtarët myslimanë, nuk mungon urimi i kryeministrit Rama

Nuk ka munguar urimi i kryeministrit Edi Rama, për besimtarët myslimanë që sot nisin agjërimin, në muajin e Ramazanit. Përmes një postimi në Facebook, kreu i qeverisë shkruan:

"Agjërim të lehtë për të gjithë besimtarët myslimanë në muajin e bekuar të Ramazanit.”

Ndërkohë që dy ditë më parë, ministria bëri me dije se do zgjatet fasha e qarkullimit në vend, me dy orë, një mënyrë kjo lehtësuese edhe për besimtarët myslimanë, të cilët do kryejnë faljen në xhami.