Skema e menaxhimit të universiteteve, zbulohet mashtrimi i qeverisë,
Protestave të studentëve për tarifat e shkollimit, kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, iu justifikuan duke thënë se universitetet vetëmenaxhohen dhe se ishin ata që kanë bërë kërkesë për vendosjen e tarifave për provimet e mbartura.
Ndërsa në rrjetet sociale ka qarkulluar një foto, e cila tregon qartësisht se paratë e universiteteve menaxhohen nga Ministria e Arsimit dhe jo nga ata vetë.
Në këtë foto tregohet se si menaxhohen disa nga universitetet, studentët e të cilëve u ngritën sot në protestë, shkruan CNA.
Ndërkohë nga këto postime tregohet se Anëtarët e Bordeve të Administrimit janë vartës të Ministres së Arsimit dhe në pjesën dërrmuese në konflikt interesi.
https://www.cna.al/wp-content/uploads/2018/12/administrimi.jpg