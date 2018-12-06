LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Skema e menaxhimit të universiteteve, zbulohet mashtrimi i qeverisë,

Lajmifundit / 6 Dhjetor 2018, 18:54
Aktualitet

Protestave të studentëve për tarifat e shkollimit, kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, iu justifikuan duke thënë se universitetet vetëmenaxhohen dhe se ishin ata që kanë bërë kërkesë për vendosjen e tarifave për provimet e mbartura.

Ndërsa në rrjetet sociale ka qarkulluar një foto, e cila tregon qartësisht se paratë e universiteteve menaxhohen nga Ministria e Arsimit dhe jo nga ata vetë.

Në këtë foto tregohet se si menaxhohen disa nga universitetet, studentët e të cilëve u ngritën sot në protestë, shkruan CNA.

Ndërkohë nga këto postime tregohet se Anëtarët e Bordeve të Administrimit janë vartës të Ministres së Arsimit dhe në pjesën dërrmuese në konflikt interesi.

https://www.cna.al/wp-content/uploads/2018/12/administrimi.jpg

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion