E FUNDIT/ Fitorja e parë, Rama e Nikolla tërhiqen nga vendimi që nxorri studentët në protestë

Lajmifundit / 6 Dhjetor 2018, 13:00
Aktualitet

Vetëm pak minuta më parë qeveria ka vendosur të tërhiqet nga vendimi i saj që studentët të paguajnë për provimet që do të japin.

Kjo pas protestave masive të zhvilluara prej dy ditesh në Tiranë dhe në rrethe.

Vendimi është marrë në një takim të Lindita Nikollës me rektorët dhe dekanët.

Por pika e mësipërme është vetëm një nga pikat kryesore që kërkojnë studentët, nuk dihet nëse ky vendim do bëjë që studentët të tërhiqen apo do të vazhdojnë protestën. /Lajmifundit.al

