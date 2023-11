Drejt acarit, rënie e menjëhershme e temperaturave në vend

Sot moti do të jetë me kthjellime me prani të mjegullës në Verilindje dhe Juglindje.

Temperaturat do të pësojnë rënie të menjëhershme. Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi 8 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -7/4°C

Zonat e ulëta 0/14°C

Zonat bregdetare 4/14°C