Ekstradohet drejt Malit të Zi hajduti i rrezikshëm

Një person është ekstraduar sot drejt Malit të Zi.

Mësohet se shtetasi kosovar Xh. B., vjeç 39, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Kolasin - Mali i Zi, e ka dënuar me 1 vit e 2 muaj hiqe lirie, për veprën penale “Vjedhje me pasoja të rënda”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Shkodër

Më datë 04. 12. 2018, në S. P. K. M., Hani i Hotit, u ekstradua në dalje, nëpërmjet Z. Q. K., Interpol Tirana, shtetasi kosovar Xh. B., vjeç 39, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Kolasin - Mali i Zi, e ka dënuar me 1 vit e 2 muaj hiqe lirie, për veprën penale “Vjedhje me pasoja të rënda”, parashikuar nga nenet 240/1 paragrafi i parë lidhur dhe me nenin 23 dhe 49, neni 403/2 të Kodit Penal të Malit të Zi.