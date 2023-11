Haxhinasto kërkon ndihmën e Konsujve europiane në rrugëtimin drej BE-së

Tirana është bërë për herë të parë mikpritëse e mbledhjes së Bordit Drejtues të Federatës Europiane të Konsujve të Nderit.

Vetëm pak muaj pasi Shoqata e Konsujve të Nderit në Shqipëri u bë anëtarë me të drejta të plota e këtij organizmi, Federata Europiane ka zgjedhur pikërisht vendin tonë për të mbajtur një prej mbledhjeve më të rëndësishme të saj.

Ky takim ishte mundësi e mirë edhe për të hedhur urat e bashkëpunimit mes Konsujve të Nderit në Shqipëri dhe Konsujve të Federatës Europiane.

Një bashkëpunim, të cilin që në nisje Presidenti i Federatës Europiane të Konsujve të Nderit Wolfgang Breitenthaler, e çmoi si frutdhënës.

:“Vitin e shkuar, në Asamblenë e Përgjithshme ne Vjenë, Shoqata e Konsujve të Nderit në Shqipëri u pranua si anëtare me të drejta të plota në Federatën Europiane të Konsujve. Ne jemi shumë krenarë për këtë. Jam i bindur se bashkëpunimi mes Federatës sonë dhe Shoqatës së Konusjve në Shqipëri do të jetë shumë frytdhënës dhe kam besim se nën udhëheqjen e Presidentit Ndroqi, shoqata do të arrijë të përmbushë objektivat e saj. Anëtarët e Federatës europiane janë shumë të kënaqur për vlerësimin që qeveria shqiptare dhe veçanërisht Ministria e Jashtme jep për Konsujt e Nderit në Shqipëri. Ne, në nivel europian, përpiqemi dhe kërkojmë që Konsujt të jenë sa më të respektuar “.tha Wolfgang Breitenthaler