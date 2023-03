Rama e Veliaj nuk ndalen: Nisën drejt Astirit mjetet e tonazhit të rëndë

Mjetet e tonazhit të rëndë janë drejtuar drejt zonës së Astirit për të nisur punën për projektin e kundërshtuar ashpër nga banorët por edhe nga opozitaa shqiptare si një projekt korrupotiv.

Mësohet se mjetet janë pozicionuar në qendër të rrugës, dhe pas tyre kompania ka filluar të zhvendosë dheun në trafik ndarëse, tani janë hequr dhe ka filluar mbushja me rërë.

Para pak ditësh filloi puna me heqjen e pemëve, më pas hoqën shtyllat e ndriçimit.

Gjithashtu në rrugë janë vendosur bordura betoni për të lejuar qarkullimin, edhe pse me shumë vështirësi. Tani punojnë vetëm me 2 sense në korsi lëvizjeje nga pallati me shigjeta tek sheshi Shqiponja. /Lajmifundit.al