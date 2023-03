Arrestohet “shoqëruesi” i Tsipras/ 28-vjeçari, grek me origjinë shqiptare

Policia greke ka arrestuar një 28-vjeçar, nën akuzën e falsifikimit të dokumenteve zyrtare dhe dhënien e një deklarate të rremë.

Sipas policisë, 28-vjeçari grek me origjinë shqiptare është arrestuar në lagjen “Ambeloqipi” të kryeqytetit helen.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Emri i tij nuk bëhet publik për momentin, por ai u arrestua pasi pak ditë më parë iu kishte deklaruar dy policëve rrugorë në Athinë se bënte pjesë në togën e shoqërimit të kryeministrit grek, Alexis Tsipras, madje iu kishte treguar atyre edhe dokumentet përkatëse, të cilat rezultuan se ishin të falsifikuara.

http://top-channel.tv/wp-content/uploads/2018/11/odigos3.jpg

28-vjeçari qarkullonte në zonën ku edhe banonte, i armatosur me një pistoletë me pilula ajri, radiomarrëse/dhënëse të policisë, e sinkronizuar me frekuencën e policisë greke, pranga, një uniformë policie, një motoçikletë pa targa e ngjashme me ato të policëve që shoqërojnë personalitetet VIP, çelësa autoveturash te ëarkave Mercedes dhe Jeep, si dhe dokumente false, sipas të cilave dukej se ishte pjesë e shërbimeve sekrete dhe policisë.

Për kapjen e tij u vu në lëvizje pothuajse e gjithë forca e Drejtorisë së Policisë së Atikës, ndërsa përshkrimi i 28-vjeçarit ishte shpërndarë në të gjitha postat e policisë greke.

http://top-channel.tv/wp-content/uploads/2018/11/odigos2.jpg

Agjentët dyshonin se kishin të bënin me një person të rrezikshëm, i cili rrezikonte sigurinë e kryeministrit, por pasi i vunë prangat, vunë re se kishin të bënin me një mitoman, i cili ëndërronte të bëhej polic.

28-vjeçari do të dërgohet në gjykatë për masë sigurie gjatë paradites së të shtunës, që ndërsa dënimi i parashikuar shkon deri në 3 vite heqje lirie.