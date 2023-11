Temperatura të acarta e dëborë, mësoni si do të jetë moti për ditën e sotme

Përveç reshjeve të shiut të cilat kanë qënë prezent prej disa ditësh, Shqipëria sot do të preket edhe nga reshjet e dëborës.

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga një qëndër me presion të ulët atmofserik me vlera ( 1000 hPa) e cila ka sjellë rreshje shiu intensive në vendin tonë dhe Kosovë.

Sot moti do të vijojë i paqëndrueshëm me reshje me intesitet mesatar dhe reshje bore në zonat malore në lartësitë.

Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 2,0 deri në 2,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 2/9°C

Zonat e ulëta 7/16°C

Zonat bregdetare 10/16°C /Lajmifundit.al