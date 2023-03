Kjo është efektivja 24-vjeçare që humbi gishtat e dorës në protestë

Ditën e sotme një efektiv policie ka mbetur e plagosur rëndë. Plagosja e saj ndodhi gjatë protestës kundër prishjes së banesave të banorëve tek Unaza e Re.

Policja është shtetasja Ina Nuka, efektive e forcave Shqiponja. Burime nga policia bëjnë me dije se ajo ka punuar në Patrullë të përgjithshme dhe 6 muajt e fundit ka kaluar me Forcat Shqiponja. Me heret ka studiuar tek Universiteti i Sporteve

E reja ka humbur 2 gishtat e njërës dorë për shkak të një kapsolle që dyshohet se është hedhur nga protestuesit ndërsa dy kolegë i janë afruar me shpejtësi për ta ndihmuar. 24-vjecarja ndodhet në Spitalin e Traumës, nën kujdesin e mjekëve. /Lajmifundit.al