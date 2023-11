Ronaldo poston foto i shtrirë me Georginën, fansat kapin detajin pikant

Kristiano Ronaldo po shijon në maksimum lidhjen e tij me Georgina Rodriguez, madje së shpejti do e zyrtarizojë këtë mardhënie me një ceremoni martesore.

Duke përfituar nga pauza e kampionatit, portugezi po shijon me të fejuarën e tij disa pushime të shkurtra.

Sulmuesi i Juventusit ka publikuar një foto në llogarinë e tij në Instagram, shtrirë në avion krahë bukuroshes 24 vjeçare.

Megjithatë, vëmendja e të gjithë fansave ka shkuar te dora e Georginës e cila e ka pranë pjesëve intime të Ronaldos.

Komentet kanë vërshuar te profili i lojtarit, por si duket ai nuk e vret aspak mendjen.