Nuk i zgjidhi problemin, qytetari mbyt në grushta juristin e Hipotekës

Policia e Fierit ka arrestuar 57 vjeçarin Astrit Shahinaj, pasi goditi me grushte juristin e Hipotekës.

Shahinaj kishte kërkuar një shërbim, për të cilin kishte aplikuar më parë.

Pas debatit me juristin, 57 vjeçari u acaruar dhe filloi të godiste me grushte juristin 30 vjeçar me iniciale D.H.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.