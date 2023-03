Ansi Agollit: Ky është momenti më i errët për Kombëtaren Kuq e Zi!

Ish-kapiteni i Kombëtares, i pagrumbulluar për këto dy ndeshje, në një intervistë komenton situatën e kuqezinjve, disfatën turpëruese ndaj Skocisë, shkaqet që kanë sjellë këtë gjendje dhe mbi të gjitha elementet që nevojiten për t’u ringritur. Por, duke theksuar që nuk interesohet për qëndrimin apo largimin e trajnerit Panuçi.

Agolli, nuk mund të ketë pyetje tjetër në këtë situatë veçse çfarë po ndodh me Kombëtaren?

Nuk besoj se duhet të themi shumë fjalë për rezultatet e Kombëtares. Rezultati i fundit na ka zhgënjyer të gjithëve. Megjithatë, unë mendoj se është momenti për pak qetësi nga skuadra. E them këtë, pasi e shoh ambientin shumë të acaruar me këto rezultate. Gjë e cila nuk ndihmon aspak, e mbi të gjitha djemtë e rinj të cilët janë të shumtë në përfaqësuese apo e veshin për herë të parë fanellën e Kombëtares dhe ndaj bëj thirrje për më shumë qetësi dhe më shumë reflektim, shkruan Panorama.

Ju përmendni reflektim, ndoshta duhet që të nisë që nga drejtimi dhe mënyra si është drejtuar Kombëtarja deri më tani?

Pa diskutim që pas një humbjeje të tillë duhet të ketë patjetër reflektim, të merret gjithçka me qetësi. Megjithatë, unë nuk e kam këtë me dikë, me një emër, por e them në përgjithësi që është moment reflektimi.

Po ju bëj të njëjtën pyetje që i është bërë trajnerit pas humbjes me Skocinë. A është tradhtuar Panuçi dhe a e ka besimin e ekipit?

Kjo pyetje nuk ka vend. Nuk mund të bëhet një pyetje e tillë, sepse nuk besoj se futbollistët vijnë në Kombëtare se trajner është Panuçi. Besoj se çdo lojtar vjen në Kombëtare, në radhë të parë për vendin e tij dhe për të dhënë më të mirën te skuadra Kombëtare.

Unë nuk kam asnjë pikë dyshimi që çdo lojtar ka dhënë maksimumin, si në fushë edhe në stërvitje. Kam qenë vetë pjesë e kësaj skuadre, kam qenë prezent dhe kam parë se si punojnë lojtarët, të cilët kanë angazhimin maksimal si gjatë seancave stërvitore, edhe gjatë ndeshjeve. Nuk ka asnjë pikë dyshimi që çdo lojtar ka dhënë maksimumin për fanellën e Kombëtares.

Kur do e shohim Agollin në Kombëtare, apo duhet që të largohet trajneri?

Nuk besoj që është ky momenti për të folur për Agollin, se mbase Agolli do ndryshojë diçka. Jam i vetëdijshëm që sa më përket pjesës time, është që të stërvitem sa më shumë e të mbaj formën time konstante deri në momentin që do vendos të var këpucët. Herën e fundit që jam grumbulluar në Kombëtare nuk luajta asnjë minutë në dy ndeshje si me Izraelin edhe me Skocinë.

Gjë për të cilën sigurisht që nuk më erdhi mirë, por kjo nuk më pengoi që deri në momentin e fundit të grumbullimit të tregoja profesionalizmin tim, sepse në Kombëtare shkoj për të përfaqësuar vendin tim, e jo sepse më mori në telefon Panuçi dhe më kërkoi të vija. Nuk më intereson fare a ndërrohet trajneri apo jo.

Puna ime është që sa herë të më jepet mundësia ta përfaqësoj vendin tim, të jem i gatshëm dhe të jap të gjithë energjitë e mia. Në karrierën time në ekipin kombëtar kam kaluar shumë trajnerë, por kurrë nuk kam bërë kompromis me profesionalizmin dhe korrektësinë sepse në mes është diçka më madhore se unë apo se ‘ti’. Është kombëtarja, ajo që ka vlerë më shumë se gjithçka.