U gjet në gjendje të rëndë dhe u çua në psikiatri, skandalet e bujshme të këngëtares së njohur shqiptare

Baby G është vënë në pranga ditën e djeshme në Kosovë.

Ajo është gjendur në gjendje të rënduar për shkak të konsumimit të lëndëve narkotike të përziera.

Këngëtarja është shtruar në spital dhe më pas është transferuar në Spitalin e Psikiatrisë ku vazhdon të qëndrojë ende, bënin të ditur burime për IndeksOnline.

E lindur në Kukës dhe më pas u shpërngul për në Angli, Baby G është nga emrat më të përfolur të estradës shqiptarë si fillim për sherrin me labelin Onrecords ku bënte pjesë, më pas për lidhjen me Feron e së fundmi për sherrin e bujshëm me një këngëtare tjetër shqiptare.

Gordana Kingji siç duket nuk ka marrëdhënie të mira me policinë. Në vitin 2015 ajo ka sulmuar një oficer policie në Britani, duke e penguar të kryente detyrën.

Në vendimin e gjykatës shkruhet:

Gordana Kingji, 19 vjeç, i Ellowes Road, Lower Gornal, është dërguar në burg për 16 javë dhe pezullohet për 12 muaj, për sulm ndaj një oficeri policie dhe pengimin e tyre në kryerjen e detyrës në Lower Gornal më 1 maj 2015. Ajo gjithashtu, duhet të paguajë dëmshpërblim prej £ 50, një shtesë për viktimën prej £ 80 dhe £ 575 shpenzimet gjyqësore”.

Motra e saj, Magdena Kingji, është dënuar me po të njëjtin vendim gjyqësor.