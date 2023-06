Tërbohen serbët, me 28 nentor pritet ngjarja e madhe

Ministri i Brendshëm serb Nebojsha Stefanoviç është shprehur se ka një mundësi që Kosova të njoftojë formimin e Ushtrisë më 28 nëntor duke shënuar Ditën e Flamurit Kombëtar.

Duke komentuar mbi këtë mundësi, Stefanoviq, për RTS tha se kjo do të ishte sipas tij në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare dhe ai pret që NATO e BE të reagojnë si garantues të këtyre marrëveshjeve.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Siç është shprehur ai, Kosova po punon që kjo të jetë data e shpalljes së ushtrisë, edhe pse sipas tij kjo është në kundërshtim me të marrëveshjet ndërkombëtare të Kosovës, Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me garancitë e NATO-s.

“Nuk ka mbështetje nga serbët për këtë,” tha Stefanoviç, duke shtuar se vetëm mundësia e një vendimi të tillë provokon shqetësimin e madh të serbëve në Kosovë.

“Ministria jonë e Mbrojtjes, e Brendshme dhe të gjitha shërbimet analizuan informacionet që kemi dhe përgatitën disa skenare të mundshme që mund të ndodhin dhe natyrisht përgjigjet e Serbisë, por ne dëshirojmë të flasim seriozisht me partnerët që janë dhe ishin garant – NATO dhe BE – se diçka e tillë nuk mund të ndodhë”-tha Stefanoviç.

Ai gjithashtu tha se në takimin e djeshëm të Byrosë për Koordinimin e Shërbimeve të Sigurisë të shërbimit serb u dhanë disa detyra, duke pasur parasysh edhe formimin e Ushtrisë së Kosovës dhe Asamblenë e Përgjithshme të Interpolit, agjenda e së cilës do të jetë kërkesa për pranimin e Kosovës, të cilën Serbia e kundërshton./Balkanweb