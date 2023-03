“Një çek i bardhë”, flet Muka: Më thanë plotësoje sa do dhe mbylle gojën

Taulant Muka dha dje dorëheqjen nga posti i zv/ministrit të Arsimit, pozicion që iu ofrua nga vetë kryeministri Edi Rama rreth dy javë më parë, pas dorëheqjes së Ervin Demos. Muka u përball me një lumë kritikash, duke pranuar postin e zyrtarit që me denoncimet e tij për plagjiaturë e detyroi të jepte dorëheqjen, ai u largua nga Ministria e Arsimit, pasi e ka konsideruar të papranueshëm modelin e punës në Ministrinë që drejtohet nga Lindita Nikolla.

Në një intervistë për “Kafein”, Muka ka rrëfyer edhe një histori të tij kur ishte pjesë e protestave nga lëvizja studentore në Shqipëri, disa vite më parë dhe se dikush i kishte ofruar një çek të bardhë për ta plotësuar me qëllim që “të mbyllte gojën”.

”Po them një informacion që nuk e kam ndarë me askënd. Kur kam qenë në vit të katërt apo të pestë në mjekësi, kur studioja në Shqipëri, isha pjesë e protestave të lëvizjes studentore për reformën në sistemin arsimor dhe u bë edhe si luftë kundër dekanit në atë kohë. Mua më erdhi një çek i bardh në atë kohë për tu plotësuar nga një person i caktuar, më tha plotëso dhe mbylle gojën, ndërkohë në atë kohë prindërit e mi kishin borxhe, dhe unë e grisa çekun e bardhë. Dua të them me këtë se nuk kam ardhur për të marrë lek dhe nuk e shikoja këtë pozicion për pushtet, por si mundësi për arsimin e lartë, që mendoj se është drama dhe plaga më e madhe e shoqërisë shqiptare”, u shpreh Muka.