Protestave masive në tym e flakë/ Reagon Gjiknuri: Pronarët shpronësohen 100%, ata pa leje do marrin…

11 ditë në protestë para Bashkisë dhe duke bllokuar rrugë të kryeqytetit në lidhje me shembjen e mbi 300 banesave në kuadër të projektit të “Unazës së Madhe”, ka ardhur përgjigja për banorët e zonës së “Astirit”.

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka deklaruar me anë të një statusi në faqen e tij në Facebook.

Ai shkruan:

Segmenti i përfunduar urban i Unazës së Madhe nga Komuna e Parisit tek Shkolla Teknologjike është modeli ynë për Tiranën e së ardhmes.Për çdo skeptik, ky është standardi me të cilin do ndërtohet dhe segmenti nga Shkolla Teknologjike tek sheshi Shqiponja. Pronarët shpronësohen 100%. Ata pa leje do marrin 3 vite qira dhe do trajtohen me përparësi për banesa sociale”.

Këto ditë janë shoqëruar me thirrje masvie kundër pushtetarëve, pasi protestuesit shpreheshin se u kishin premtuar vetëm një vit qira dhe dëmshpërblimi i banesave të tyre nuk ishte bërë në vlerë reale tregu.

Ata kanë deklaruar edhe më parë se nuk do të tërhiqen pasi kanë investuar para dhe djersë për ndërtimin e shtëpive të tyre.