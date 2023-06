Ulen drastikisht temperaturat, ja sa priten të shkojnë!

Pas një moti të ngrohtë, mbërrijnë së fundi edhe ditët e ftohta. Ditët në vijim do të mbeten të kthjellëta, por me temperatura që shënojnë ulje deri në -6 gradë në zonat malore. E diela do të rikthejë reshjet e shiut, si dhe dëborën në zonat malore.

Parashikimi i Meteoalb

Ditet vijuese mbeten në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme kontinentale duke diktuar mot të kthjellët por të ftohtë në të gjithë vendin. Edhe fundjava parashikohet e kthjellët POR e ftohtë. Dita e diel sjell reshje të dobëta shiu si edhe dëbore në zonat malore.

Temperaturat e ajrit sërish do të pësojnë rënie në orët e mëngjesit dhe të mesditës duke bërë që minimumi të ulet deri në -6 gradë °C në zonat malore dhe maksimalja të arrijë deri në 18 °C. Në zonat e ulëta dhe bregdetare.

Ditët më të ftohta të javës: E premtja dhe E shtuna.