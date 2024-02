Nikollë Lesi përplaset me Ramën/ Do ikësh në Maqedoni i veshur si fshatar

Kryeministri Edi Rama i ftuar në emisionin “Repolitix” në Report TV ka është përplsur me gazetarin dhe botuesin e gazetës “Koha Jonë”, Nikollë Lesi, pasi ky i fundit e paralajmëroi se para zgjedhjeve lokale qytetarët do të rrethojnë Kryeministrinë.

I befasur nga informacioni, ndonëse e kaloi me ironi Rama e pyeti nëse do të kishte një çadër të dytë, por Lesi e ka mohuar.

Gazetari ka thënë se shpreson që Rama mos të ikë nga Shqipëria si ish-kryeministri Fatos Nano, i veshur si fshatar, në vitin 1998, pas vrasjes së Azem Hajdarit.

Fatos Nano është larguar nga vendi në 14 shtator të vitit 1998 pas vrasjes së Azem Hajdarit dhe rrethimit që Partia Demokratike i bëri Kryeministrisë.

Pjesë nga debati:

Rama: Ti je i lodhur.

Lesi: Kam luftuar Berishën një, Nanon dy bashkë me ty. Ke qenë djalë i mirë, po se kuptoj si të ngjitet krimi ty. Si të vijnë nga pas këta oligarkët, këtë s’kuptoj unë.

Rama: Nuk ja kam ngjitur vetes, por mua mi ka ngjitur propaganda.

Lesi: Po ju them që do ketë lëvizje shumë shpejt, do vijnë t’ju vizitojnë në Kryeministri.

Rama: Do ketë çadër?

Lesi: Jo jo do të rrethojnë Kryeministrinë e do të vizitojnë zyrën se e ke të bukur me ato pikturat.

Rama: Tani? Kur?

Lesi: Nuk e di, por përpara zgjedhjeve. Unë kam informacione të besueshme dhe nga opozita dhe nga qeveria për këtë jini i sigurtë. Uroj që mos ikni siç iku Nano në Maqedoni, i veshur si fshatar.