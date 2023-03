Kërcënoi nënkomosarin Nuhu, Prokuroria mbyll hetimet për Ramën

Prokuroria ka mbyllur hetimet për kryeministrin Edi Rama, pas kallëzimit që bënë krerët e grupeve parlamentare të PD-së Edmond Spaho dhe ai i LSI-së Petrit Vasili për kryeministrin Edi Rama, lidhur me deklaratat e këtij të fundit ndaj oficerit Emiljano Nuhu.

Lajmi është bërë i ditur nga Vasili përmes një postimi në ‘Facebook’, duke e shoqëruar edhe me vendimin e prokurorisë pranë gjykatës së Shkallës së Parë.

Vasili e ka cilësuar këtë fakt një turp, ndërsa sulmoi prokurorinë se ky institucion është blerë nga Rama.

Postimi i plotë:

Tjeter turp, Prokuroria e blere i mbyll ceshtjen Edi Rames per kercenimin ndaj E.Nuhut.

Prokuroria e turpit i mbyll hetimin Edi Rames per kanosjen dhe kercenimin e eger publik ndaj oficerit Emiljano Nuhu.

Prokuroria ka iluzionin e genjeshtert se nuk do te jape llogari deri ne nje, kolektivisht dhe ne menyre individuale, per kete standart te poshter te saj, qe nga njera ane i mbyll cdo veper penale kryeministrit dhe nga ana tjeter fut ne burg qytetaret se protestojne per prishjen e padrejte shtepive nga qeveria.

Ja dokumenti qe provon se prokuroria eshte blere nga kryeministri koke e kembe dhe eshte kthyer ne nje pece kembesh e kryeministrit