Jul Deda kërkon ndihmë: Ka 20 vjet që vuan nga kjo që i bën bashkëshortja

Jul Deda përpos një aktor i suksesshëm e që publiku e do shumë është edhe një bashkëshort e baba i devotshëm e këtë na e tregon shpesh me postimet ku shfaqet me familjen.

Këtë të diel Juli ka darkuar në restorant me bashkëshorten e tij dhe ka postuar një foto ku ajo shfaqet duke i mbajtur dorën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

"Ndihme. Ka 20 vjet qe ma mban doren keshtu e nuk e leshon. Ndihme..!", shkruan Juli me humor.

Pavarësisht humorit, me këtë foto e këtë postim, Juli tregon se ata vazhdojnë ta duan njëri-tjetrin po njësoj.